Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Deutsche Börse baut ihr Angebot an zentral geclearten Krypto-Exchange-traded Notes (ETNs) weiter aus, so die Deutsche Börse AG.Seit dem 6. April 2022 könnten Anleger*innen auf Xetra und Börse Frankfurt erstmals mittels ETNs der Emittenten 21Shares, ETC Group und VanEck an der Wertentwicklung folgender Kryptowerte teilhaben: Algorand (ALGO), Avalanche (AVAX), Binance Coin (BNB), Chainlink (LINK), Cosmos (ATOM), FTX Token (FTT), Polygon (MATIC), Ripple XRP (XRP), Terra (LUNA) und Uniswap (UNI). ...

