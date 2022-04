Das Bundesverkehrsministerium hat Förderbescheide in Höhe von insgesamt rund 600 Millionen Euro für die Beschaffung von klimafreundlichen Bussen übergeben. Die größte Einzel-Anschaffung plant die BVG, in der Summe liegt Transdev Berlin vorne. Aber auch in Hamburg werden viele Busse gefördert. Mit den Geldern aus der "Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr" werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...