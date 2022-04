Die Spannungen auf den Kapitalmärkten wachsen. Auf die weitere Eintrübung des Sentiments, welche auch durch charttechnische Signale bestätigt wird, reagieren wir auch heute. Dazu setzen wir mit dem Verkauf unserer Position von Endeavour Silver unsere kurzfristige Reduzierung von Aktien-Exposure im Themendepot Edelmetalle fort und verkaufen die volle Position in der Aktie zum heutigen Eröffnungskurs in New York.Die Kapitalmärkte zeigen sich weiter sehr angespannt. Die Marktteilnehmer stehen dabei vor der komplexen Aufgabe, sich gleichzeitig eine Meinung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...