DAX notiert höher als am 1. Tag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine Und dies trotz explodierenden Rohstoffpreisen, Lieferkettenengpässen und dem Damoklesschwert eines geopolitischen Flächenbrandes Preis für Energieimporte: Anstieg von 129,5 % innerhalb eines Jahres Bewertung der Experten ambivalent Beste Börsen im Jahr 2022: mit Türkei nur ein NATO-Staat in Top 10 vertreten Der deutsche Aktienindex DAX notiert höher, als am ersten Tag des russischen Angriffskrieges - und dies trotz explodierender ...

