Fast 40 Prozent Kursgewinn in nur zwei Tagen verbuchte die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter zu Wochenbeginn. Auslöser war die Meldung, dass Elon Musk eine Beteiligung von 9,2 Prozent an dem Unternehmen erworben hat. Wie später bekannt wurde, hat der Tesla-Chef bereits Ende Januar begonnen, Twitter-Aktien zu kaufen. Am Montag nutzte er den Kursanstieg dann, um bei einem kleinen Teil der Position Gewinne mitzunehmen. Seine Beteiligung liegt aber wohl immer noch bei über neun Prozent. Musk sieht sein Engagement bei Twitter nicht als reines Finanzinvestment. Als größter Einzelaktionär ...

