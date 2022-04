Paris (ots/PRNewswire) -Die Agentur WATO entstand im Jahre 2011 mit dem Anspruch, das Pariser Nachtleben kreativer sowie mysteriöser zu gestalten. WATO erlang schon bald darauf einen Ruf als Königin der außergewöhnlichen Veranstaltungen. Die Agentur bietet ihren Kunden - darunter große Marken und wohlhabende Privatkunden - mit ihren bisher 150 Events weltweit die spektakulärsten Erlebnisse an. Ihr jüngstes Abenteuer? Eine imperiale Hochzeit auf Malta mit einer Plane Party - ein technisches Kunststück, das WATO in eine andere Dimension beförderte - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes!Ob an Land, auf dem Wasser oder in der Luft, die von WATO in Malta organisierte Hochzeit war ein Event der Superlative.WATO ist Expertin in der Organisation privater Feste, zum Beispiel mit ihrer jüngsten Kreation auf der Insel Malta, einer imperialen Hochzeit. Die 200 geladenen Gäste erlebten eine 48-stündige Party über den Wolken, einschließlich DJ, Ton- und Lichteffekten im Inneren des Flugzeugs sowie darauf unter freiem Himmel; dieses Event erforderte das gesamte technische Know-How der Agentur. Außerdem standen eine Bootsparty in der Bucht von Valetta, eine Poolparty unter freiem Himmel, eine laizistische Zeremonie in einer Open-Air Kathedrale, Kanonenschüsse sowie eine finale Party an einem geheimen Ort auf dem Programm. Die spektakuläre Hochzeit wurde in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro von Malta organisiert; die Gäste waren überwältigt. Nachstehend finden Sie den Link zum Video: https://vimeo.com/666918241Von klandestinen Abendessen zu GroßveranstaltungenFür WATO begann alles mit der Organisation elegant-geheimnisvoller Abendessen in Paris - an Orten, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind wie zum Beispiel den Pariser Katakomben. Später verlässt WATO die Planung und Durchführung der geheimen Abendessen um sich der Organisation grossartiger Feste mit Tausenden von Gästen zu widmen. Große Unternehmen wie etwa die Gruppen LVMH, Chaumet, Canal+ sowie auch L'Oréal traten an WATO heran, um die Agentur mit der Realisierung ihrer kühnsten Träume zu beauftragen. Im Jahre 2019 verhalf ihr der mit den Jahren aufgebaute Ruf zu internationaler Bekanntheit. WATO, die als Expertin der Organisation von Events an ungewöhnlichen Orten gilt, beginnt mit Veranstaltungen in London, Berlin, Venedig, Madrid, Sankt-Petersburg und Marrakesch. Während der Pandemie 2020 entstehen Hybrid-Formate wie etwa ein immersiver Lifestream für Amazon.Genuss ohne Maß ist das Warenzeichen von WATO!Der Bau einer Rakete, eines U-Boots oder eine Zeitreise durch die Schweizer Berge mit einem Zug aus einer früheren Zeit; WATO ist durch nichts aufzuhalten, auch nicht durch Sprachbarrieren. Das Motto lautet: Genuss ohne Maß.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.agence-wato.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1782536/WATO_Dream_Wedding_Malta.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1782537/WATO_Plane_Party.jpgContact:Frédéric HenryFHCOMfrederic.henry@fhcom.netPressekontakt:+33 (0)620832373Original-Content von: WATO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162495/5191616