Mit der heutigen Hauptversammlung kommt es bei Andritz zu einem Wechsel an der Vorstandsspitze. Der langjährige CEO und Großaktionär Wolfgang Leitner wechselt in den Aufsichtsrat und Joachim Schönbeck wird neuer CEO. Für unser jüngstes Börse Social Magazine, das Mitte März erschienen ist, haben wir ein Interview mit Wolfgang Leitner geführt. Unter anderem meinte er über seine Kollegen: "Das, was Andritz erreicht hat, habe ich zwar als CEO nach außen vertreten, es ist aber die Leistung des Teams. Meine Kollegen sind seit Jahren dabei, wir haben alles gemeinsam entschieden, von daher ist für Kontinuität gesorgt. In der Vergangenheit hat es immer Veränderungen gegeben, wir haben uns darauf eingestellt und das eine oder ...

