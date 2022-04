Die Allianz-Aktie hat sich seit Jahresbeginn gut geschlagen und besser performt als der Gesamtmarkt. Jetzt will Europas größter Versicherer seine Anteile an der französischen Versicherungsgesellschaft Génération Vie loswerden. Die Chancen für einen schnellen Verkauf stehen gut.Mehrere französische Versicherer haben ihr Interesse an den Allianz-Anteilen der Versicherungsgesellschaft Génération Vie bekundet. Das berichtete die französische Zeitung Les Echos am Mittwoch.Demnach wollen sowohl die Versicherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...