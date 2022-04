Die Pandemie hat zu nachhaltigen Veränderungen beim Bestellverhalten in Deutschland geführt. Das zeigt eine neue Studie des Logistikdienstleisters DPD. Die Deutschen bestellen mehr Frischwaren und Getränke, aber auch Lebensmittel und Arzneimittel via Onlinehandel. Das zeigt das neue E-Shopper-Barometer der DPD-Gruppe. Und sie tun das mit zunehmender Regelmäßigkeit: So werden 81 Prozent aller Onlineeinkäufe von Personen getätigt, die mindestens einmal monatlich im Internet bestellen. Im EU-Vergleich erhalten sie dabei mit 6,7 Paketen die meisten...

