Wien (www.fondscheck.de) - Rize ETF bringt zwei neue börsengehandelte Indexfonds an den Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Neben einem ETF, der Anlegern ein Investment in aufstrebende Schwellenländer ermögliche, lanciere das Unternehmen auch ein Produkt, das auf den weltweiten Markt für Haustiere setze. Der Rize Emerging Market Internet and Ecommerce (ISIN IE000HJV1VH3/ WKN A3C84Z) und der Rize Pet Care (ISIN IE000QRNAC66/ WKN A3DDPP) seien ab sofort an den Börsen Frankfurt und London verfügbar, wie die Gesellschaft mitteile. ...

