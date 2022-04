Shanghai, 7 April 2022 (ots/PRNewswire) -Am 7. April 2022 veröffentlichten die Shanghai Futures Exchange (SHFE) und ihre Tochtergesellschaft Shanghai International Energy Exchange (INE) die Handelsvolumenstatistik für das erste Quartal 2022.Höhepunkte:Das Gesamthandelsvolumen der SHFE erreichte im ersten Quartal 2022 401.671 Tausend Lots, bei einem durchschnittlichen täglichen Open Interest von 8.127 Tausend Lots. Die Gesamtzahl der Handelstage lag bei 58.- Das Gesamthandelsvolumen von Kupfer in Q1 lag bei 9.854 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 342 Tausend Lots erreichte- Das Gesamtvolumen des Nickelhandels in Q1 belief sich auf 22.217 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 255 Tausend Lots erreichte- Das Gesamtvolumen des Goldhandels in Q1 lag bei 10.798 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 208 Tausend Lots erreichte- Das Gesamtvolumen des Stahlhandels in Q1 belief sich auf 103.037 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 2.602 Tausend Lots erreichte- Das Gesamthandelsvolumen von rostfreiem Stahl im ersten Quartal belief sich auf 10.277 Tausend Lose, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 109 Tausend Lose erreichte- Das gesamte Handelsvolumen von Bitumen in Q1 betrug 37.655 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 700 Tausend Lots erreichte- Das Gesamthandelsvolumen für Heizöl im ersten Quartal belief sich auf 34.364 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 493 Tausend Lots erreichte- Das gesamte Handelsvolumen von Cooper Options im ersten Quartal belief sich auf 2.248 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 44 Tausend Lots erreichteAusführlichere Daten finden Sie im Internet: http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/Das Gesamthandelsvolumen für INE erreichte im ersten Quartal 2022 24.113 Tausend Lots, mit einem durchschnittlichen täglichen Open Interest von 258 Tausend Lots. Die Gesamtzahl der Handelstage lag bei 58.- Das Gesamthandelsvolumen von Kupfer in Q1 lag bei 1.138 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 18 Tausend Lots erreichte- Das Gesamtvolumen des Rohölhandels im ersten Quartal belief sich auf 13.388 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 71 Tausend Lots erreichte- Das Gesamtvolumen des LSFO im ersten Quartal belief sich auf 5.902 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 84 Tausend Lots erreichte- Das Handelsvolumen des TSR 20 Q1 belief sich auf 2.781 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 67 Tausend Lots erreichte- Das Gesamtvolumen der Rohöloptionen im ersten Quartal belief sich auf 904 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 16 Tausend Lots erreichteAusführlichere Daten finden Sie im Internet: http://www.ine.cn/en/statements/Über SHFEMit dem Ziel, der Realwirtschaft zu dienen, unterliegt die Shanghai Futures Exchange ("SHFE") der einheitlichen Regulierung durch die China Securities Regulatory Commission ("CSRC") und organisiert den von der CSRC genehmigten Futures-Handel nach den Grundsätzen der Offenheit, Unparteilichkeit, Fairness und Integrität. Derzeit sind an der SHFE 20 Futures-Kontrakte und 6 Rohstoffoptionen zum Handel verfügbar.Über INEDie 2013 in der Pilot-Freihandelszone China (Shanghai) registrierte Shanghai International Energy Exchange ("INE") betreibt die Notierung, das Clearing, die Abrechnung und die Lieferung von Futures, Optionen und anderen Derivaten, formuliert Geschäftsregeln, führt die Selbstregulierung durch, veröffentlicht Marktinformationen und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Technologie, Handelsplatz und Einrichtungen.Pressekontakt:Mingyi Zhang,zhang.mingyi@shfe.com.cn,+86-68400000Original-Content von: Shanghai Futures Exchange, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160124/5191730