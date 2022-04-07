Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 07.04.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 667 internationalen Medien
Ad-hoc-Meldung: Am Laufen? – Der 396%-Rebound
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A161MQ ISIN: DE000A161MQ1 Ticker-Symbol:  
Frankfurt
07.04.22
12:07 Uhr
13,000 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
GREEN CITY ENERGY KRAFTWERKSPARK II GMBH & CO.KG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GREEN CITY ENERGY KRAFTWERKSPARK II GMBH & CO.KG 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GREEN CITY ENERGY KRAFTWERKSPARK II
GREEN CITY ENERGY KRAFTWERKSPARK II GMBH & CO.KG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GREEN CITY ENERGY KRAFTWERKSPARK II GMBH & CO.KG13,0000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.