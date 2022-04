Gennevilliers, Frankreich (ots/PRNewswire) -- Das neue Marathon PowerCycle AGM-Batteriesortiment erfüllt die heutigen und zukünftigen Anforderungen der Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen an Energiespeicher- Es kombiniert hohe zyklische Leistung mit langer Lebensdauer bei hohen Temperaturen- Perfekte Energiespeicherlösung für Märkte mit instabilen Stromnetzen oder gar keinem Netz- Zukunftsfähig zur Unterstützung von 5G, Netzverdichtung und Marktanforderungen für intelligente und umweltfreundliche Anwendungen- Kunden profitieren von niedrigen GesamtbetriebskostenExide Technologies (www.exidegroup.com) - Marathon AGM-Batterien verfügen bereits über eine lange Erfolgsbilanz bei der zuverlässigen Sicherung von Telekommunikations- und Versorgungsanwendungen innerhalb des Stromnetzes. Mit der Einführung der neuen Marathon PowerCycle-Serie hat Exide Technologies sein Know-how nun auch auf die wachsenden Hybridanwendungen ausgedehnt.Marathon PowerCycle-Batterien werden in Europa produziert und basieren auf fortschrittlicher AGM-Technologie, die nicht nur hohen Temperaturen standhält, sondern auch eine hohe zyklische Nutzung ermöglicht. Dies ist für die weitere Einführung von 5G und die fortschreitende Netzverdichtung von entscheidender Bedeutung, aber auch, um die Bedürfnisse von Schwellenländern zu erfüllen, in denen es ein schlechtes oder gar kein Netz gibt.Perfekt geeignet für Installationen in Kombination mit erneuerbarer EnergieIn abgelegenen Gebieten ohne elektrisches Netz sind Telekommunikationsanwendungen in der Regel auf Dieselgeneratoren angewiesen. Diese sind mit teuren Kraftstoff- und Wartungskosten, hohen CO2-Emissionen und unzureichender Effizienz und Zuverlässigkeit verbunden. Der Wechsel zu Marathon PowerCycle als Teil einer Hybridlösung, die Batteriespeicher und erneuerbare Energiequellen kombiniert, beseitigt diese Nachteile. Es bietet eine nachhaltige und kosteneffiziente Energiespeicherlösung für Kunden und zeigt die Fähigkeit von Exide, wichtige neue Marktanforderungen zu erfüllen.Den Weg weisen- Marathon PowerCycle ist für den hochzyklischen Einsatz konzipiert - für eine lange Lebensdauer und niedrige Gesamtbetriebskosten, selbst in unkontrollierten Gebieten- Die Produktreihe bietet fortschrittliche Energiespeicher für Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen sowie für industrielle USV- und USV-Rechenzentrumsanwendungen.- Seine Fähigkeit, hohe Temperaturen zu tolerieren, bedeutet, dass die Kühlungskosten stark reduziert werden und der Einsatz im Freien möglich ist.- Der Zugang von vorn ermöglicht eine schnelle und einfache Installation- Das einzigartige Carbon Boost® garantiert eine exzellente Ladefähigkeit- Marathon PowerCycle verfügt über inhärente Sicherheitsmerkmale- Die Batterien sind vollständig recycelbar und reduzieren so die Kohlenstoffbilanz der Kunden.Das Bahnbrechende an dieser neuen Produktreihe ist jedoch ihre hohe Zyklenfestigkeit bei Betrieb im Teilladezustand (PSoC). In Kombination mit volatilen erneuerbaren Energien ist es die Speicherlösung für Hybridanwendungen.Mit einer Lebensdauer von 20 Jahren unter Standardbedingungen und sieben Jahren bei hohen Temperaturen (40°C) sowie dem Versprechen der Wartungsfreiheit während der gesamten Lebensdauer der Batterie ist Marathon PowerCycle für die Gegenwart und die Zukunft geeignet.Intelligente EnergiespeicherungExide Technologies weiß, wie wichtig es ist, die Welt vernetzt zu halten. Die Kunden brauchen die Gewissheit, dass ihre Anwendungen unabhängig von den Anforderungen auf die zuverlässigsten und leistungsstärksten Energiespeicherlösungen zählen können.Was Exide Technologies geschaffen hat, ist für die Welt von heute und morgen unverzichtbar - sei es 5G oder die Entwicklung weg von einfachen Backup-Batterien hin zu intelligenten und nachhaltigen Energiespeicherlösungen, die mit erneuerbaren Energiequellen kombiniert werden können.Serge Arbes, Exide Technologies Business Director Network Power EMEA, sagte: "Mit unserem bekannten Marathon AGM-Batteriesortiment bieten wir bereits erstklassige Back-up-Lösungen für Telekommunikationsanwendungen unter guten Netzbedingungen. Jetzt haben wir die ideale Energiespeicherlösung auch für den Hybridbetrieb entwickelt."Die außergewöhnliche Fähigkeit von Marathon PowerCycle, bei hohen Temperaturen und hohen Zyklen zu arbeiten, zusammen mit einer sehr langen Lebensdauer, trägt dazu bei, die Gesamtbetriebskosten zu senken, selbst in unkontrollierten Gebieten und dort, wo die Stromnetze instabil oder nicht verfügbar sind."Informationen zu Exide TechnologiesExide Technologies (www.exidegroup.com), mit Hauptsitz in der Nähe von Paris, Frankreich, ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Energiespeicherlösungen für die Automobil- und Industriemärkte. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Batterietechnologien der heutigen und der nächsten Generation, die in einem breiten Spektrum von Anwendungen zum Einsatz kommen, von Kraftfahrzeugen und Geländewagen bis hin zu Materialtransport, stationären Anlagen, Schienenfahrzeugen und der Verteidigung. Exide Technologies bedient die globalen Märkte mit erstklassigen Batterietechnologien, Know-how und Mehrwertdiensten unter vielen bekannten Marken.Als Erstausrüster führender Automobil- und Industriehersteller ist Exide Technologies an vielen der bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Energiespeicherung beteiligt, die Innovationen auf allen Märkten ermöglichen. Mit zwei F&E-Einrichtungen, zehn Produktionsstätten und drei Recycling-Anlagen in Europa engagiert sich Exide für hochwertige Technik, Produktion und Recycling und versorgt die Welt mit den effizientesten Energielösungen, die Kunden helfen, ihre Produktivität und Leistung zu maximieren. Pressekontakt:Marleen Boucoiran,exide.corporatecommunications@exidegroup.com,+491702270111