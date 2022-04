Bislang hat sich der weltweit zweitgrößte Goldproduzent Barrick Gold in Sachen Übernahmen vornehm zurückgehalten. Ihm wurde zwar immer wieder Interesse an einigen Konzernen nachgesagt, so zum Beispiel an Kirkland Lake Gold oder auch an Great Bear Resources. Doch andere Konzerne kamen Barrick zuvor. Holt Barrick nun zum ganz großen Wurf aus?Die Überlegung ist einfach: Kinross hat sich Great Bear geschnappt. Schnappt sich nun Barrick Gold einfach Kinross und holt sich damit Great Bear durch die Hintertür? ...

