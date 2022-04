Der Discounter Lidl will noch im laufenden Jahr einem Teil seiner Büromitarbeitenden in Österreich das Angebot machen, ihre Arbeitszeit künftig in vier statt in fünf Tagen abzuleisten. Ausgewählte Mitarbeitende sollen bald schon ihre Regelarbeitszeit von 38,5 Stunden im Rahmen einer verkürzten Arbeitswoche erbringen können. Das hat Lidl Österreich in seinem Geschäftsbericht für 2021 angekündigt, über den die Lebensmittelzeitung berichtet. Der Discounter beschäftigt in dem Land rund 5.800 Mitarbeitende. Neues Lidl-Modell: Gleiche Arbeitszeit, weniger Arbeitstage Neben der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...