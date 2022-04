Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) will eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Gesamtdividende von 1,50 Euro für das Geschäftsjahr 2021 ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Der Dividendenbetrag setzt sich aus einer Basisdividende von 1,00 Euro je Aktie und einer zusätzlich vorgeschlagenen Performance-Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 0,50 Euro je Aktie zusammen. ...

