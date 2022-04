Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH hat ihre Debütemission mit der Börsennotierung erfolgreich umgesetzt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Green Bond (ISIN DE000A3MQBD5/ WKN A3MQBD) wurde in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen und ist dort ab sofort handelbar. Darüber hinaus wird die Anleihe durch die Emittentin öffentlich über ihre Website angeboten und kann auf diesem Wege unter Verwendung des vorgehaltenen Zeichnungsscheins gezeichnet werden. ...

