Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange-traded Fund von UBS Asset Management auf Xetra und über Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (ISIN LU2408468291/ WKN A3C84J) würden Anleger*innen die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von liquiden, in US-Dollar denominierten Anleihen zu partizipieren. Diese seien von in den USA ansässigen Unternehmen begeben worden. Die im Index enthaltenen Unternehmensanleihen würden über ein Investment Grade-Rating sowie eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und maximal fünf Jahren verfügen. ...

