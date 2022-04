Die Lufthansa Technik AG, der weltweit führende Dienstleister im Bereich der zivilen Luftfahrt, nutzt für die Erstellung und Bearbeitung von Jobcards ab sofort den XML-Editor Xeditor. In der Luftfahrtindustrie bilden Jobcards die Basis für alle Tätigkeiten in der Produktion.

Bei der Auswahl des XML-Editors war für Lufthansa Technik insbesondere eine webbasierte Architektur und die somit einfache Integration in das bestehende CMS entscheidend. Xeditor stellt dahingehend die perfekte Lösung dar. Als webbasiertes System lässt er sich in kürzester Zeit an die Infrastruktur anbinden und einrichten. Zudem erlaubt er eine orts- und zeitunabhängige Zusammenarbeit aller Nutzer. Die Jobcards liegen dabei zentral und digital vor.

"Das professionelle und lösungsorientierte Vorgehen des gesamten Xeditor-Teams ermöglichte eine schnelle und unkomplizierte Integration in unser CMS", erzählt Ralf Thänert, Head of IT von Lufthansa Technik. "Dank des webbasierten XML-Editors können unsere Nutzer nun digital und zeit- sowie ortsunabhängig arbeiten."

Success Story kostenlos herunterladen: https://www.xpublisher.com/de/success-stories/lufthansa-technik

Über die Lufthansa Technik AG

Die Lufthansa Technik AG ist der weltweit führende Dienstleister für Wartung, Reparatur, Überarbeitung oder Modifikation im Bereich der zivilen Luftfahrt mit global verteilten Standorten in allen Zeitzonen der Erde. Lufthansa Technik, ein Tochterunternehmen der Deutschen Lufthansa AG, umfasst technische Instandhaltungsbetriebe und Beteiligungen in Europa, Asien und Amerika mit etwa 20.000 Mitarbeitern.

Über die Xpublisher GmbH

Die Xpublisher GmbH, ein führender Anbieter im Multichannel-Publishing, bietet mit Xeditor und Xpublisher intuitive Lösungen zur Erstellung, Verwaltung sowie automatisierten Publikation von Zeitschriften, Büchern und Dokumentationen. Das 2009 gegründete Unternehmen ist seit 2019 Teil der Fabasoft Gruppe. Neben dem Hauptsitz in München, Deutschland, betreibt Xpublisher eine Tochtergesellschaft in den USA. Zahlreiche führende internationale Unternehmen und Organisationen aus Verlagswesen, Luft- und Raumfahrt, Technologie, Bildung und öffentlicher Verwaltung vertrauen auf die Produkte von Xpublisher.

