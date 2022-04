Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933) konnte im 1. Quartal 2022 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 290 Mio. EUR im Vergleich zu 229,6 Mio. EUR im Vorjahr erzielen. Die neu akquirierte Tochtergesellschaft Outillages King Canada ist seit 1. März 2022 erstmals in den Umsätzen mit ca. 3,3 Mio. EUR enthalten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung und der sehr guten Auftragslage erhöht der Konzern seine Prognose zum organischen Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2022. Der Vorstand geht davon aus, dass ein organischer Umsatzzuwachs am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne, also von ca. 10% (bisher ...

