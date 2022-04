Beijing, China (ots) -Die Provinz Guizhou in China ist seit langem für ihre weitläufige Karstlandschaft bekannt. Es ist die Heimat von hoch aufragenden Kalksteingipfeln, tiefen Schluchten und kaskadierenden Wasserfällen, aber vielleicht ist sein bemerkenswertestes Merkmal das unterirdische Königreich der Höhlen, das sich durch seine Berge und unter der Oberfläche erstreckt.Das Shuanghe-Höhlensystem ist das größte in der Stadt Suiyang. Es erstreckt sich über mehr als 300 Kilometer und ist damit Asiens größte Netzwerk von Höhlen. Riesige Felsstrukturen, tiefe Dolinen und andere natürliche Strukturen sind die meistbesuchten Teile in der Höhle. Sie wurden mit Lichtern ausgestattet, die spektakuläre Darstellungen von Kalksteinformationen schaffen.Und erstaunlicherweise wurden sie in den letzten Millionen Jahren langsam geschaffen. Aber dieser hell erleuchtete Teil der Höhle ist nur ein kleiner Bruchteil des 300 Kilometer langen Höhlensystems. Entdecker und Forscher wandern weiter in die unbekannten Bereiche dieser unterirdischen Welt und ergänzen langsam die ständig wachsende Karte von Guizhous riesigem Höhlennetzwerk.Jack von China Matters ist begeistert, die natürliche Schönheit der Karstlandschaft von Guizhou aus erster Hand zu erleben, und macht sich auf den Weg zur Shuanghe-Höhle in Suiyang, wo er sich mit dem langjährigen Höhlenforscher Jean Bottazzi aus Frankreich trifft. Er lebt seit mehr als 20 Jahren in diesen Höhlenteilen und hilft, diese Höhlen auf eine Karte zu bringen. Aber sich durch eine Höhle zu wagen, ist keine leichte Aufgabe.Unser Moderator Jack geht direkt ins kalte Wasser, indem er Klippen hinunterseilt und die Höhlenwände erklimmt, um mit Jean über sein Lebenswerk zu sprechen, die verborgene Welt in den Höhlen zu entdecken.Pressekontakt:Kontaktperson: Li SiweiTelefonnummer:008610-68996566E- Mail: lisiwei5125@gmail.comOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143504/5191793