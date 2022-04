Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio bereitet seinen Marktstart vor und sucht dazu Grundstücke für seine Wechselstationen. In China läuft das Geschäft mit dem Akkutausch gut. Nio bleibt auf Expansionskurs: Nach dem Start in Norwegen ist nun Deutschland dran. Dazu hat der chinesische E-Auto-Pionier nun die ersten Vertreter der Oberklasse-Limousine ET7 ausgeliefert. Das Modell soll nach den ersten Verkäufen in China Ende März demnächst hierzulande für Umsatz sorgen. Im letzten Quartal des Jahres will Nio den deutschen Markt damit aufmischen und mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...