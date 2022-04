Trauer ist heute bei Nio-Aktionären angesagt. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund vier Prozent schlucken. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 20,79 USD. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Der heutige Verlust tut weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Die nächste Hürde kann nämlich immer noch aus dem Stand genommen werden. So genügt ein Anstieg von rund fünfzehn Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Dieser Topwert liegt bei 23,98 USD. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Anleger, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...