Burcon erhält Co-Investition von Protein Industries Canada zur Entwicklung von hochreinen Proteinen in Lebensmittelqualität aus Sonnenblumenkernen



07.04.2022 / 17:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Burcon erhält Co-Investition von Protein Industries Canada zur Entwicklung von hochreinen Proteinen in Lebensmittelqualität aus Sonnenblumenkernen Vancouver, British Columbia, Kanada, 7. April 2022 - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: 157793, TSX: BU, NASDAQ: BRCN), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine für Lebensmittel und Getränke, freut sich bekannt zu geben, dass es von Proteins Industries Canada eine Co-Investition für die Entwicklung von hochwertigen Proteinzutaten aus Sonnenblumenkernen erhalten hat. In dem 1-Million-Dollar-Projekt wird Burcon mit Pristine Gourmet, einem Verarbeiter von kanadischen, zu 100 % reinen, kaltgepressten nativen Ölen, zusammenarbeiten. Dabei soll Burcons neuartiges Verfahren zur Herstellung von Sonnenblumenprotein-Zutaten weiterentwickelt werden. Hochwertiges Sonnenblumenproteinisolat mit einem Proteingehalt von mehr als 90 %, außergewöhnlichem Geschmack und hoher Funktionalität hat das Potenzial, auf dem wachsenden Markt für pflanzliche Zutaten neue Maßstäbe zu setzen. Das Projekt nutzt Burcons Kernplattform für die Proteinextraktion und -reinigung und zielt darauf ab, das wirtschaftliche Extraktions- und Isolationsverfahren, das aus dem Nebenprodukt (Presskuchen) der Sonnenblumenölproduktion gewonnen wird, zu optimieren und zu erweitern. "Sonnenblumenprotein erfüllt alle Kriterien für eine ideale Proteinquelle auf pflanzlicher Basis", sagte Peter H. Kappel, Interims-CEO und Vorstandsvorsitzender von Burcon, und fügte hinzu: "Mit dieser Investition können Burcon und Pristine Gourmet die Entwicklung von hochwertigen Premium-Protein-Zutaten beschleunigen, welche aus einem Nebenprodukt stammen, das normalerweise als Tierfutter verwendet wird." Die Co-Investition von Protein Industries Canada unterstützt kanadische Innovationen bei modernsten Lebensmitteltechnologien und zum Patent angemeldeter Verfahren zur Entwicklung von Produkten, die auf dem globalen Markt für pflanzliche Proteine einzigartig sind. "Kanadas Sektor für pflanzliche Lebensmittel und Inhaltsstoffe hat in den vergangenen Jahren ein enormes Wachstum erlebt, was vor allem der Innovationskraft unserer Unternehmer und Forscher zu verdanken ist", so Bill Greuel, CEO von Protein Industries Canada. "Die Entwicklung neuer Inhaltsstoffe, Verarbeitungstechnologien und Lebensmittelprodukte ist der Schlüssel zur Fortsetzung dieses Wachstums. Da unsere Unternehmen zusammenarbeiten, um diese Entwicklungen von der Idee bis zur vollständigen Umsetzung voranzubringen, können sich die Kanadier auf eine gestärkte Wirtschaft, neue gesunde und nachhaltige Optionen in den Regalen der Lebensmittelgeschäfte freuen sowie darauf, dass die wachsende weltweite Nachfrage nach pflanzlichem Eiweiß besser befriedigt werden kann." Sonnenblumenproteine sind von Natur aus gentechnikfrei, haben ein günstiges Geschmacksprofil, eine geringe Allergenität, sind besonders kennzeichnungsfreundlich und werden von den Verbrauchern leicht verstanden und akzeptiert. Als drittgrößte Ölsaat der Welt, nach Soja und Raps, haben Sonnenblumenkerne ein erhebliches Potenzial, innerhalb der pflanzlichen Lebensmittelrevolution eine wichtige Proteinquelle zu werden. Sonnenblumenkernproteine, die mit Burcons Extraktionstechnologie hergestellt werden, weisen einzigartige und potenziell wertvolle funktionelle Eigenschaften sowie ein ähnliches Nährwertprofil wie Rapsprotein auf. Die Erschließung des Potenzials der in Sonnenblumenkernen enthaltenen Proteine für herkömmliche Lebensmittelzutaten könnte bedeuten, dass wir weltweit riesige Mengen neuartiger pflanzlicher Proteine freisetzen würden.

Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist ein weltweiter Technologieführer bei der Entwicklung von pflanzlichen Proteinen für Lebensmittel und Getränke. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Formulierung hochreiner Proteine mit überlegener Funktionalität, Geschmack und Nährwert hat Burcon ein umfangreiches Patentportfolio für seine neuartigen pflanzlichen Proteine aus Erbsen-, Raps-, Soja-, Hanf- und Sonnenblumenkernen sowie anderen pflanzlichen Quellen erworben. Im Jahr 2019 wurde die Merit Functional Foods Corporation ("Merit Foods") von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelindustrie gegründet. Merit Foods hat seitdem eine hochmoderne Proteinproduktionsanlage in Manitoba, Kanada, errichtet, die unter Lizenz von Burcon erstklassige Erbsen- und Rapsproteine für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie produziert. Weitere Informationen finden Sie auf www.burcon.ca. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX hat die Angemessenheit des Inhalts der hierin enthaltenen Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind an Begriffen wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "projizieren", "schätzen", "erwarten", "glauben", "zukünftig", "wahrscheinlich", "kann", "sollte", "könnte", "wird" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von Burcons Plänen und Erwartungen abweichen, sind nachteilige allgemeine Wirtschafts, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Änderungen und andere Risiken und Faktoren, die hierin und von Zeit zu Zeit in den von Burcon bei Wertpapieraufsichtsbehörden und Börsen eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Burcons Jahresinformationsformular für das am 31. März 2021 endende Jahr und seiner anderen öffentlichen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com und bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen des Unternehmens auswirken können. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und Burcon lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies. Obwohl Burcon glaubt, dass die Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollten sich Investoren nicht auf solche Aussagen verlassen. Industriekontakt

Paul Lam

Manager, Business Development und IRO

Burcon NutraScience Corporation

Tel. (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960

plam@burcon.ca

www.burcon.ca

Investorenkontakt

James Carbonara

Hayden IR

Tel (646) 755-7412

james@haydenir.com

Medienkontakt

Steve Campbell, APR

President

Campbell & Company Public Relations

Tel. (604) 888-5267

TECH@CCOM-PR.COM

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

