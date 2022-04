Herausfordernde Rahmenbedingungen gab es im ersten Quartal 2022 für viele Autobauer. So auch für den DAX-Konzern BMW, der seine Absatzzahlen veröffentlichte und damit einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal vermeldete. Erfreulichere Nachrichten gibt es hingegen aus der Elektroautosparte und von den Töchtern Mini und Rolls Royce.BMW hat im ersten Quartal 519.767 Fahrzeuge verkauft, was einem Minus von 7,3 Prozent entspricht. Die Tochter Mini konnte hingegen ein leichtes Plus verzeichnen, ...

