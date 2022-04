Google hat im Rahmen der Omnichannel Excellence Study in diesem Jahr Mediamarkt, Breuninger und Decathlon ausgezeichnet. Was die Handelskonzerne besser machen als andere und wie sich das Potenzial um Kundenzufriedenheit durch Services optimal ausnutzen lässt. Online- und Offline-Handel gehören schon heute wie selbstverständlich zusammen - und laut Euromonitor International werden ein Drittel aller Handelsumsätze in 2024 dem kanalübergreifenden Retail zugerechnet. Vor diesem Hintergrund haben Google und der Handelsverband Deutschland (HDE) untersucht, inwieweit deutsche Einzelhändler auf eine umfassende Omnichannel-Strategie setzen. Aufschluss darüber...

