Die Buchhandelskette Hugendubel will in Zukunft innerhalb von 45 Minuten Bücher nach Hause liefern. Möglich wird das mit dem Lieferdienst Bringoo. Doch noch ist das Angebot eingeschränkt und der Service nur in Berlin und Pinneberg verfügbar. Dass man Lebensmittel, heißes Essen oder andere Waren des täglichen Lebens innerhalb weniger Minuten nach Hause bestellen kann, ist inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr. Doch jetzt hat Hugendubel, eines der größten inhabergeführten Buchhandelsunternehmen in Deutschland, angekündigt, seine Filialen enger an den E-Commerce anzubinden und in bestimmten Städten eine Lieferung innerhalb von 45 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...