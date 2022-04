Gemeinhin sorgte und sorgt der Krieg in der Ukraine vor allem für fallende Kurse an den Börsen. Natürlich gibt es aber auch die eine oder andere Ausnahme biem kollektiven Abwärtstrend, der sich auch am Mittwoch weiter fortsetzte. Eine davon ist die Aktie von RWE, die sich gestern an die Spitze des DAX setzten konnte.Dass dieser Erfolg mit einem Plus von gerade einmal 1,13 Prozent möglich war, spricht bereits Bände über die aktuelle Marktstimmung. Dass es überhaupt ins Plus ging, hatte RWE (DE0007037129) zu nicht unwesentlichen Teilen ...

