Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent fiel erstmals seit dem 17. März unter die Marke von 100 US-Dollar. Bis zum späten Nachmittag sank der Preis um 1,51 Dollar auf 99,53 Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI gab um 1,24 Dollar auf 95,00 Dollar nach.Die Ölpreise knüpften an ihre noch deutlicheren Verluste vom Vortag an. Die Schwankungen bleiben groß. Am Mittwoch waren die Preise unter Druck geraten, nachdem der ...

