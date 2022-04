Die Verschärfung der Energiekrise spielt dem Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex momentan voll in die Karten. Das Unternehmen hat volle Auftragsbücher und auch an der Börse findet der Konzern zurück in die Erfolgsspur. Geht es nach den Experten, hat Nordex sogar noch einiges an Luft nach oben…

Zuletzt konnte der Windkraftanlagenbauer Analysten und Experten vor allem beim Ausblick auf die kommenden Monate positiv überraschen. Denn nach einem Umsatz von 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr will Nordex in diesem Jahr zwischen 5,2 und 6 Milliarden Euro erlösen und auch die Marge soll endlich verbessert werden!

Goldman Sachs zeigt sich von dieser Zielen durchaus beeindruckt. Zwar belässt die Investmentbank ihre Einschätzung in der neuesten Studie bei "neutral", hat jedoch das Kursziel leicht angehoben. Die Experten sehen Nordex nun bei einem Kurs von 18,30 Euro als fair bewertet ...

