Hermès International: ruckzuck zurück zum Allzeithoch? >>> BREAKOUT-SETUP mit RMS <<<

Ein bisschen Luxus darf sein! Rekordwerte bei Umsatz & Gewinn könnten für Kauflaune bei den Aktionären sorgen. Details im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: RMS ISIN: FR0000052292

Rückblick: Die Aktie des Luxuswarenkonzerns erreicht im November 2021 ihr Allzeithoch fiel dann aber stetig ab und konnte sich erst im März auf die Oberseite der EMAs zurückkehren. Die schön abgegrenzte Seitwärtsbewegung der letzten Tage - die Widerstandlinie lässt sich bis Anfang Februar zurückverlängern - bietet, die Möglichkeit einer engen Risikospanne für einen Long Trade.

Chart vom 07.04.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 1278.0 EUR





Meine Expertenmeinung zu RMS

Meinung: Das 1837 gegründete Unternehmen mit Sitz in Paris bietet Lederwaren, Uhren, Schmuck und vieles mehr, was zu einem stilvollen Auftritt dazugehört. Die Produkte sind ausschließlich in eigenen Boutiquen, Verkaufsflächen in gehobenen Kaufhäusern, dem firmeneigenen Webshop sowie autorisierten Fachhandel erhältlich. Das Allzeithoch des Jahres 2021 bei Hermès International wurde begleitet von Rekordwerten bei Umsatz und Gewinn.

Mögliches Setup:

Setup: Beim Bruch der Widerstandslinie könnten wir das Allzeithoch ins Visier nehmen. Wenn wir den Stopp Loss unter der Tageskerze vom 29. März platzieren, liegt dieser zugleich auch unter den gleitenden Durchschnitten und ist somit gut gegen Fehlausbrüche geschützt.Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RMS.

Veröffentlichungsdatum: 07.04.2022

