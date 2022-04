BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die USA haben nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken keine Zweifel an der Entschlossenheit Europas, die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu beenden. "Aber es ist auch nicht so, als würde man einen Lichtschalter umlegen", sagte Blinken am Donnerstag anlässlich eines Nato-Außenministertreffens in Brüssel. "Wir haben immer wieder erlebt, dass Russland Energie als Waffe und politisches Druckmittel einsetzt." Das Geld, das Russland mit dem Verkauf von Gas und Öl verdiene, sei in der Tat ein Beitrag zur Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine, so Blinken weiter.

Die USA würden den Europäern dabei helfen, ihre Abhängigkeit von Russland zu beenden. Die Situation zeige auch, wie wichtig nun der Übergang zu erneuerbaren Energien sei. "Europa kann aus der Not eine Tugend machen", sagte Blinken. Das Ganze sei aber ein Prozess und brauche Zeit. Die US-Regierung wird von der Presse immer wieder gefragt, ob Europa beim Thema Energie hart genug gegen Russland vorgehe.

Anders als die EU haben die USA ein Importverbot für russisches Öl verhängt. Das Importverbot erstreckt sich auch auf andere russische Energieträger wie beispielsweise Gas. Ihr Gas produzieren die USA aber weitgehend selbst. Die EU ist deutlich abhängiger von russischer Energie als die USA. Die USA hatten zuletzt angekündigt, gemeinsam mit internationalen Partnern 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas (LNG) zusätzlich in die EU zu liefern, um russische Gasimporte zu ersetzen. Langfristig soll die Menge auf 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr ansteigen./nau/DP/zb