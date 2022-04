MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat K+S von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 30 auf 33 Euro angehoben. Seine Anfang Februar veröffentlichten Annahmen für die diesjährigen Aussichten in der Chemie-Industrie seien mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine wieder auf den Kopf gestellt worden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für den Sektor wird Mayer nun größtenteils pessimistischer, da der aktuelle Chemie-Zyklus wegen der Folgen des Krieges früher enden dürfte als zunächst gedacht. Neben mehreren Abstufungen kürzte der Analyst aufgrund gesunkener Gewinnschätzungen auch seine Kursziele für zahlreiche Werte. Einziger Wert mit einer Kurszielanhebung sei K+S. Mayer begründete dies mit der höheren Bewertung der Vergleichsgruppe./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 15:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

