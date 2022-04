Das Unternehmen für DevOps-Testdatenmanagement erweitert seine Führungsriege mit Branchenveteranen, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen

REDWOOD CITY, Kalifornien (USA), April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, der Branchenführer beim DevOps-Testdatenmanagement (TDM), gab heute die Ernennung von Tammi Warfield zum Chief Customer Officer und Alex Hesterberg zum Chief Strategy Officer bekannt.



"Wir freuen uns über die Führungsqualitäten, die Tammi Warfield und Alex Hesterberg für unsere Kunden, Partner und unser Team einbringen werden", sagte Steven Chung, President von Delphix. "Beide können eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz in Bezug auf die Beschleunigung des Wachstums durch die Einstellung großartiger Talente, die Verbesserung der Leistung und die Schaffung einer Kultur des Kundennutzens vorweisen. Tammi Warfield und Alex Hesterberg bringen auch Erfahrung in börsennotierten Unternehmen in unser Führungsteam ein, während wir unsere Aktivitäten weltweit ausbauen."

Als Chief Customer Officer leitet Tammi Warfield die Bereiche Onboarding, Professional Services, Customer Success und Support für Delphix weltweit und konzentriert sich dabei auf den Aufbau und die Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses in allen Phasen des Kundenlebenszyklus. Tammi Warfield war vor Delphix bei Microsoft tätig, wo sie als VP Worldwide Customer Success für die Business Applications Group, einen Multi-Milliarden-Dollar-Geschäftsbereich, tätig war. Vor ihrer Zeit bei Microsoft war sie in zahlreichen Führungspositionen im Bereich Customer Success und Services bei BMC Software tätig.

Als neuer Chief Strategy Officer von Delphix leitet Alex Hesterberg die Teams für strategische Partnerschaften, OEMs, Vertriebskanäle, Lösungen und Systemtechnik, die die technologische Innovation des Unternehmens, die Unternehmensentwicklung und die Go-to-Market-Bemühungen unterstützen. Bevor er zu Delphix kam, war Alex Hesterberg als Chief Customer Officer bei Turbonomic tätig, wo er die Pre- und Post-Sales-Funktionen in den entscheidenden Phasen ausbaute - vor der Übernahme des Unternehmens durch IBM mit einem Kaufwert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Davor arbeitete Alex Hesterberg in leitenden Positionen in den Bereichen Customer Success, Presales und Services bei Pure Storage (Börsengang 2015), Sailthru (von der CM Group übernommen) und Riverbed Technology (Börsengang 2006).

Über Delphix

Delphix ist der Branchenführer für DevOps-Testdatenmanagement.

Unternehmen müssen die Anwendungsbereitstellung transformieren, haben aber Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit mit der Datensicherheit und der Compliance in Einklang zu bringen. Unsere DevOps Data Platform automatisiert die Datensicherheit bei gleichzeitiger schneller Bereitstellung von Testdaten zur Beschleunigung der Anwendungsfreigabe. Mit Delphix können Kunden Anwendungen modernisieren, Multi-Cloud einführen, CI/CD umsetzen und sich bis zu zweimal schneller von Ausfallereignissen, z. B. durch Ransomware-Angriffe, erholen.

Führende Unternehmen, darunter Choice Hotels, Banco Carrefour und Fannie Mae, nutzen Delphix, um die digitale Transformation zu beschleunigen und ein Zero-Trust-Datenmanagement zu ermöglichen. Besuchen Sie uns bei www.delphix.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook .

Kontakt: