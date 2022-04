Norsk Titanium AS (Euronext: NTI, OTCQB: NORSF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Freigabe für den Handel am OTCQB-Markt erhalten hat und den Handel unter dem Ticker "NORSF" aufgenommen hat. Mit dem Eintritt in den OTCQB-Markt baut das Unternehmen seine nordamerikanische Präsenz und sein Engagement für amerikanische Kunden und Investoren weiter aus.

Norsk Titanium ist mit seiner "Rapid Plasma Deposition"-Technologie (RPD) ein weltweit führender Anbieter im Bereich des 3D-Drucks von Metallen und der industriellen Produktion in der streng regulierten kommerziellen Luft- und Raumfahrtindustrie. Norsk Titanium hat seinen Hauptsitz in Norwegen und wurde 2021 durch die Notierung an der Börse Euronext Growth an den öffentlichen Markt gebracht.

"Wir freuen uns, dass wir unsere Aktien nun auch am OTCQB Venture Market handeln können", sagte Michael Canario, CEO von Norsk Titanium. "Dies ist eine logische Weiterentwicklung unserer Vision, unsere Investorenbasis auszuweiten und unsere Präsenz in Nordamerika auszubauen, wo sich unsere hochmodernen 640 Tonnen umfassenden Produktionsanlagen für die additive Fertigung befinden."

"Norsk Titanium ist bereit, in eine Phase bedeutenden Wachstums einzutreten, indem das Unternehmen kosteneffiziente und wertsteigernde 3D-gedruckte Teile für einen großen Zielmarkt anbietet", fügt Canario hinzu. Mit seinen additiv gefertigten RPD-Teilen, die sich bereits in der Serienfertigung für den Boeing 787 Dreamliner befinden, entwickelt Norsk Titanium nun Teile für den Airbus A350, US-Rüstungsunternehmen und den Industriesektor.

Der OTCQB wird von der OTC Markets Group betrieben und ist von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) als etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der Daten bereitstellt, die Anleger für die Analyse, die Bewertung und den Handel von Wertpapieren benötigen. Die Zugehörigkeit zur OTC Markets Group wird dabei helfen, die Aktionärsbasis von Norsk Titanium zu diversifizieren, wobei die Liquidität und die Sichtbarkeit der Marke erhöht werden und gleichzeitig eine hohe Transparenz aufrechterhalten wird, um die Anleger umfassend zu informieren und einzubinden.

Weitere Informationen über die OTCQB-Anforderungen und -Standards finden Sie unter:

https://www.otcmarkets.com/corporate-services/get-started/otcqb.

ÜBER NORSK TITANIUM

Norsk Titanium ist ein weltweit führender Anbieter von 3D-Druckverfahren für Metalle, der die Zukunft der Metallherstellung innovativ vorantreibt, indem er einen Paradigmenwechsel hin zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Herstellungsverfahren ermöglicht. Mit der proprietären "Rapid Plasma Deposition"-Technologie (RPD) und einer Produktionskapazität von 700 MT bietet Norsk Titanium einem großen Zielmarkt kosteneffizienten 3D-Druck von Metallteilen mit Mehrwert. Die RPD-Technologie benötigt deutlich weniger Rohmaterial, Energie und Zeit als konventionelle energieintensive Umformverfahren und bietet Kunden die Möglichkeit, Inputkosten, die Logistik und die Umweltbelastung besser zu managen. Gedruckte RPD-Teile werden bereits in kommerziellen Verkehrsflugzeugen eingesetzt, und Norsk Titanium hat bedeutende Erfolge bei großen Verteidigungs- und Industriekunden erzielt.

www.norsktitanium.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005815/de/

Contacts:

Ashar Ashary

VP Finance

ashar.ashary@norsktitanium.com

+1 (518) 556-8966