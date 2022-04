Jetzt gehts mit Hochdruck weiter für die Produktionsentwicklung bei Kutcho Copper. Die Aktie ist günstig bewertet und hat nach unserer Meinung noch viel Potenzial.

Liebe Leserinnen und Leser!

Das Jahr 2021 war ein entscheidendes Jahr für Kutcho Copper, in dem mehrere grundlegende Erfolge erzielt wurden, vor allem der Abschluss der Machbarkeitsstudie. 2022 wird dahingehend mindestens genauso spektakulär, da man mit einem hochgradigen, kostengünstigen Erschließungsprojekt im Machbarkeitsstadium in einer Tier-1-Jurisdiktion, die von einem florierenden Kupfermarkt unterstützt wird, einzigartig positioniert ist.

Grundlegend möchte Kutcho Copper die Genehmigung des Projekts weiter vorantreiben und gleichzeitig eine Reihe von wertsteigernden und strategischen Möglichkeiten evaluieren, die sich auf dem Weg zu einer positiven Bauentscheidung bereits jetzt bieten. Im Detail bedeutet das, dass Kutcho Copper das Aufwärtspotenzial des Projekts durch folgende Maßnahmen aufzeigen möchte:

Förderung von ressourcennahen und neuen Explorationszielen.

Wiedereintritt in den Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung als nächster Schritt zum Abschluss der Genehmigungsverfahren für die Minenerschließung.

Durchführung von Gesprächen und Konsultationen mit den First Nations und den Gemeinden, Unterstützung von Vor-Ort-Besuchen und Abschluss von Vereinbarungen zur wirtschaftlichen Beteiligung mit den Tahltan und Kaska First Nations.

Bewertung und, falls gerechtfertigt, Umsetzung einer Reihe von wertsteigernden und strategischen Möglichkeiten.

Fortsetzung der Evaluierung und, falls gerechtfertigt, der Umsetzung identifizierter Möglichkeiten zur Senkung der Kapitalkosten durch strategische Vereinbarungen, verbesserte technische Studien (einschließlich zusätzlicher Studien zur Erzsortierung).

Fortsetzung der Risikominderung und Weiterentwicklung des Projekts in Richtung einer Produktionsentscheidung.

Keine Schulden und erweiterte Partnerschaft mit Wheaton Precious Metals

Mit Hilfe eines Änderungsabkommens hat Wheaton Precious Metals die Schulden mit Kutcho Copper in eine zusätzliche Edelmetall-Streaming-Beteiligung und Aktien des Unternehmens umgewandelt und damit gezeigt, dass es an die Vorzüge des Projekts und dessen Weg zu einer Produktionsentscheidung glaubt. Als Teil der Durchführung der Änderung emittierte Kutcho an Wheaton ca. 10,5 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 0,908 Dollar pro Stammaktie , mit einem Gesamtwert von 7,5 Millionen USD und beglich und beendete die ausstehenden Schuldinstrumente des Unternehmens und die Darlehensvereinbarung. Damit besitzt Wheaton Precious Metals nun fast 17,7 Millionen Stammaktien, was ungefähr 15,4 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht

Diese Änderung in Kombination mit der positiven Machbarkeitsstudie für das hochgradige Kupfer-Zink-Projekt Kutcho vom November 2022 versetzt Kutcho Copper in die Lage, sich auf seine Hauptprioritäten zu konzentrieren:

Vorantreiben der Genehmigungsverfahren,

Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Projekts,

Definition und Exploration zusätzlicher Mineralressourcen und

Evaluierung verschiedener Alternativen zur Finanzierung der Minenerschließung.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

