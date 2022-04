Übernahmen stützen Position von PayRetailers als führender FinTech-Zahlungsspezialist in Lateinamerika und Bestrebungen, B2B-E-Commerce in der Region zu vereinfachen

PayRetailers, der führende lateinamerikanische FinTech-Zahlungsspezialist, gab heute die Übernahme von zwei Online-Zahlungsplattformen, der chilenischen Paygol und der kolumbianischen Pago Digital, bekannt. Die beiden Übernahmen stärken die erforderliche Breite und Tiefe von PayRetailers in dem Bestreben des Unternehmens, das Potenzial von E-Commerce-Zahlungen in Lateinamerika zu erschließen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005541/de/

PayRetailers founder and CEO, Juan Pablo Jutgla announces the acquisition of two online payments platforms, Chile's Paygol and Colombia's Pago Digital (Graphic: Business Wire)

Paygol und Pago Digital erfüllen in perfekter Weise die Kriterien von PayRetailers, da sie innovative Technologien und Finanzprodukt-Suiten, einen starken Kundenfokus, solide finanzielle Absicherung (wie PCI-Compliance) und grenzüberschreitende Zahlungsmöglichkeiten bieten neben umfassender Präsenz in der Region und einem Verständnis lokaler Märkte.

Paygol und Pago Digital unterstützen ein umfangreiches Sortiment an Zahlungsoptionen, und diese Fähigkeiten stärken die Kartenverarbeitungskapazitäten von PayRetailers in Lateinamerika weiter. Die beiden Marken haben in die Öffentlichkeitsarbeit investiert: Paygol ist offizieller Sponsor der Copa Chile Easy 2022 und Pago Digital hat sein Sponsoring der ersten kolumbianischen Fußballliga, der Liga BetPlay DIMAYOR, angekündigt.

Vereinfachung lateinamerikanischer Zahlungen

Bis heute leidet Lateinamerika an einer unzusammenhängenden B2B-E-Commerce-Zahlungsumgebung, in der Onlinehändler gezwungen sind, Serviceleistungen in mehreren Ländern, Gerichtsbarkeiten und Währungen zusammenzufügen.

PayRetailers vereinfacht den B2B-E-Commerce durch eine intuitive und effektive lateinamerikanische Einzel-Online-Zahlungsplattform. Die Strategie besteht darin, die perfekten Unternehmenskandidaten zu identifizieren, auszuwählen und zu übernehmen die lokale Innovationen und Einblicke, überregionale Reichweite und hervorragendes FinTech-Investment kombinieren.

Juan Pablo Jutgla, Gründer und CEO von PayRetailers, erklärte: "Länder, Gemeinschaften, Unternehmen und Einzelpersonen werden durch den E-Commerce transformiert. Der hyperlokale Zugang zu umfangreichen internationalen Märkten wird zu neuen Investitionen führen, neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen sowie neue Möglichkeiten für Millionen von Menschen auf unserem Kontinent kreieren."

"Pago Digital und Paygol teilen unsere Vision einer Demokratisierung der finanziellen Inklusion und zeigen ein sehr deutliches Engagement für lokale Gemeinschaften durch Sponsoring. Die aktuellen Übernahmen bringen uns näher zu einer nahtlosen, barrierefreien und offenen E-Commerce-Zahlungsplattform, welche die finanzielle Inklusion von Tierra del Fuego bis Punta Gallinas ermöglichen wird."

Skalierung lateinamerikanischer Dienstanbieter

Die Übernahme ermöglicht Paygol und Pago Digital den Zugang zu umfassendem Know-how, den Marketingressourcen und Finanzinvestitionen von PayRetailers, um im richtigen Maßstab wachsen zu können.

Paygol CEO Carlos Varas, erklärte: "Paygol glaubt fest an die Macht lokaler Marktkenntnisse, um internationale Grenzen zu überwinden. Dabei handelt es sich um ein Verständnis, das wir mit PayRetailers teilen, wobei wir nun gemeinsam vorankommen um das Potenzial des E-Commerce-Geschäfts in Lateinamerika wirklich zu erschließen."

William Talero, CEO von Pago Digital, erläuterte: "Die Gründung von Pago Digital basierte auf der Vision einfacher und zugänglicher Online-Zahlungen. Wir haben im Verlauf der letzten zehn Jahre einen langen Weg zurückgelegt und sind nun hocherfreut, mit PayRetailers die nächste Stufe zu erklimmen: den Technologieaustausch, die Expertise und Erkenntnisse, um unseren Kunden immer größere Möglichkeiten zu bieten."

Royal Park Partners agierte im Rahmen der Übernahme von Pago Digital als exklusiver strategischer Berater und Finanzberater für PayRetailers.

Im Rahmen seines strategischen Wachstumsfahrplans will PayRetailers seine Präsenz in Lateinamerika ausweiten. Dies umfasst auch die Erweiterung bestehender Netzwerke in wichtigen lateinamerikanischen Ländern neben weiteren Zielsetzungen, auch in Mittelamerika und der Karibik zu wachsen.

Erschließung des lateinamerikanischen Potenzials

Die Mission von PayRetailers, E-Commerce-Zahlungen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen, besitzt das Potenzial, einen gegenwärtig leistungsschwachen Markt zu katalysieren. Während der lateinamerikanische E-Commerce rasch wächst und im Jahr 2021 ein Volumen von 85 Mrd. US-Dollar erreichte, wird er von Regionen mit integrierten Zahlungssystemen, wie beispielsweise Europa (rund 530 Mrd. US-Dollar), USA und Kanada (rund 500 Mrd. US-Dollar) in den Schatten gestellt.

Juan Pablo Jutgla schloss mit den Worten: "Die Mission von PayRetailers ist einfach: Verwirklichung des umfangreichen lateinamerikanischen E-Commerce-Potenzials. Diese klare Zielvorgabe treibt uns an, wobei wir die richtigen Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt erwerben, um die richtigen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Da uns Paygol und Pago Digital eine machtvolle neue Präsenz in Chile und Kolumbien ermöglichen, sind wir ideal platziert, um den E-Commerce zu vereinheitlichen und zu vereinfachen für nahtlose Kundenzahlungserfahrungen in Lateinamerika und darüber hinaus."

ENDE

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005541/de/

Contacts:

Ryan Carraro

Ryan@milkandhoneypr.com

Tel.: 020 3637 7310