Miami (ots/PRNewswire) -Der SaaS-Markt wird voraussichtlich bis 2028 jährlich um 27 % wachsen. Im Gegensatz zu anderen Softwareprodukten ermöglichen Cloud-Dienste viel kürzere Spannen zwischen Updates. Einige stellen sogar mehrere Updates pro Tag bereit. Vieles kann schief gehen, wenn das Thema Cybersicherheit nicht richtig gehandhabt wird. Sicherheit muss agil sein, sonst kann sie nicht Schritt halten.In diesem Zusammenhang freuen wir uns, Ihnen Faraday v4 vorzustellen, das ab sofort als Abonnement für Professionelle und Unternehmen und sowie kostenlos für Privatpersonen verfügbar ist.Faraday setzt sich dafür ein, Sicherheit skalierbar, effizient und agil zu gestalten. Die Plattform ermöglicht es Teams, alle Cybersicherheitsfragen von einem Ort aus zu verwalten, wodurch die wichtigsten Schritte des Schwachstellen-Managements und der Penetrationstests einfacher gestaltet werden.Die neue Version ist cloudbasiert und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche mit komfortableren Sicherheitsfunktionen. Mit Faraday können Sie Schwachstellen mit nur wenigen Klicks scannen, analysieren, markieren und zuweisen. Damit ist sie die erste Plattform für Teams, um Sicherheit in den Entwicklungsprozess zu integrieren.Die Schwachstellen werden auf einem Dashboard angezeigt, das die wichtigsten Schritte zur Bewertung, Klassifizierung und Selektierung vereinfacht. Allgemeine Analysen zu Schwachstellen können angezeigt und zwischen Arbeitsbereichen verglichen werden, um strategische Entscheidungen zu treffen.- Wir passen uns an Ihre Größe an: fünf Arbeitsplätze erweitern Ihre Sicherheitsmöglichkeiten. Vergleichen Sie die Arbeitsplätze in einer einzigen Rasteransicht.- Sparen Sie Zeit und automatisieren Sie Ihre Berichterstattungsoptionen mit unseren maßgeschneiderten Berichten.- Einfache Kommunikation durch Teilen der Arbeitsplätze mit anderen Benutzern.- Einfache Verwaltung duplizierter Schwachstellen in Scan-Tools.- Erweiterungen beim Filter und in der Suchleiste.- Integrieren Sie Scan-Tools mithilfe unseres freundlichen Kundenassistenten direkt in Ihren Arbeitsbereich.- Lassen Sie sich nichts entgehen. Wir haben ein Benachrichtigungssymbol hinzugefügt, das Ihnen hilft, mit Ihrem Team Schritt zu halten.- Keine Installation erforderlich: verfügbar über unsere Cloud.Alles Notwendige, um den Teams Zeit und Energie zu sparen und beim Aufbau skalierbarer Sicherheitslösungen zu helfen.Legen Sie gleich los. Erstellen Sie noch heute ein kostenloses Konto.Kontakt:sales@faradaysec.com; https://faradaysec.com/?utm_medium=mailing&utm_source=Cision&utm_campaign=pressrelease&utm_content=CisionFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1781885/DASHBOARD_nuevo_2022_2_01.jpgOriginal-Content von: Faraday, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162502/5191965