DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zum Autoritätsverlust des Bundeskanzlers:

Olaf Scholz nimmt für sich in Anspruch, die Dinge wie Angela Merkel vom Ende her zu denken. Doch diesem Anspruch wird der Bundeskanzler derzeit nicht gerecht. Statt eine Politik der langen Linien, die auf ein klares Ziel zusteuern, betreibt Scholz in der Coronakrise eine Politik des Hoppla-hops, die in der Sackgasse landet. (...) Markig überraschte Olaf Scholz noch vor Amtsantritt mit der Ansage, eine Impfpflicht einführen zu wollen. (...) Am Ende scheiterte Scholz an seiner Verantwortungsflucht und die Ampel an ihrer eigenen Hybris, wie die unwürdige Bundestagsdebatte offenlegte. (...) Ein zunehmend trüberes Bild zeigt sich auch im Ukrainekrieg. (...) Zuletzt zogen südeuropäische Politiker immer öfter Vergleiche mit der Euro-Krise. So wie sich Griechenland da in eine Sackgasse manövrierte, so manövrierte sich Deutschland mit seiner Energiepolitik in eine Sackgasse. (...) Scholz muss dringend aus der Rolle des Getriebenen herauskommen. Der sonst drohende Reputationsschaden könnte groß sein./kkü/DP/zb