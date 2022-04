Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding AG: veröffentlicht den Geschäftsbericht 2021 und gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt



08.04.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Pressemitteilung Orascom Development Holding AG veröffentlicht den Geschäftsbericht 2021 und gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt Altdorf, 8. April 2022 - Orascom Development Holding AG (ODH) hat heute den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht, welcher unter folgendem Link abgerufen werden kann: Geschäftsbericht 2021 Gleichzeitig gibt ODH bekannt, dass sich die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Naguib S. Sawiris, Franz Egle, Jürgen Fischer, Amine Omar Tazi-Riffi und Eskandar Tooma zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen. Neben Samih Sawiris (Medienmitteilung vom 15. Dezember 2021) werden sich die Verwaltungsratsmitglieder Barbara Heller, Carolina Müller-Möhl, und Jürg Weber nicht zur Wiederwahl zu stellen. Barbara Heller wechselt in den Verwaltungsrat und den Prüfungsausschuss der Andermatt Swiss Alps AG (ASA), einer 49%-igen Finanzbeteiligung der ODH. Der Verwaltungsrat hat zudem beschlossen, mit Maria Rioumine nur ein neues Mitglied zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Somit wird der Verwaltungsrat im Zuge dieser Veränderungen auf sechs Mitglieder (bisher neun) verkleinert. Maria Rioumine ist britische Staatsbürgerin und lebt in den USA. Sie bringt umfangreiche Erfahrung als CEO und Investorin im Technologiebereich mit und wird ODH insbesondere in der Digitalisierung unterstützen. Wie am 15. Dezember 2021 ebenfalls bereits bekannt gegeben, schlägt der Verwaltungsrat vor, Naguib S. Sawiris zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen. Samih Sawiris, scheidender Präsident des Verwaltungsrats, sagte: "Carolina Müller-Möhl hat sich seit ihrer ersten Wahl im Jahr 2008 ausserordentlich grosse Verdienste um die Entwicklung der ODH erworben, und ich bin ihr sehr dankbar für ihren nachhaltigen Beitrag während unserer gemeinsamen 14 Jahre bei der ODH. Jürg Weber ist seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats und leitete seither den Prüfungsausschuss mit grösster Kompetenz. Seine Beiträge haben wesentlich zum erreichten Erfolg beigetragen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Barbara Heller ist seit 2021 Mitglied des ODH-Verwaltungsrates und war Mitglied des Prüfungsausschusses. Ich freue mich sehr, dass sie ihr Wissen und ihre Erfahrung in Zukunft als Mitglied des Verwaltungsrates der Andermatt Swiss Alps AG ASA zur Verfügung stellen wird." Samih Sawiris schloss: "Die ODH hat von den Führungsqualitäten und dem umsichtigen Handeln unserer drei geschätzten Kolleginnen und Kollegen sehr profitiert, und wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft." Maria Rioumine ist CEO und Mitbegründerin von Agora Systems, einem Softwareunternehmen mit Sitz in San Francisco, Vereinigte Staaten, das die Beschaffung von Baumaterialien modernisiert und bisher 45 Mio. USD Finanzmittel von Investoren wie Tiger Global und Tishman Speyer erhalten hat. Außerdem war sie Mitbegründerin von Real Capital Innovation, einem Finanztechnologieunternehmen, das Finanzprognoselösungen für institutionelle Anleger anbietet und im Dezember 2020 von Addepar übernommen wurde. Zuvor war sie Stabschefin von Joe Lonsdale, dem Mitbegründer von Palantir, und unterstützte ihn beim Aufbau von 8VC, einem Risikokapitalfonds mit einem Vermögen von über 3,5 Mrd. US-Dollar. Zuvor war Rioumine im Investmentbanking bei Goldman Sachs tätig und konzentrierte sich auf die Bereiche Immobilien, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Sie hat einen MA in Philosophie, Politik und Wirtschaft der Universität Oxford, wo sie auch Präsidentin der Oxford Union war. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022 wird zu gegebener Zeit veröffentlicht werden. Zusätzlich zu den oben genannten Änderungen im Verwaltungsrat wird der Verwaltungsrat die Erneuerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft beantragen. Frau Barbara Merz Wipfli, Rechtsanwältin und Notarin, wird zur Wahl als neue unabhängige Stimmrechtsvertreterin vorgeschlagen. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Hansheiri Inderkum an, welcher sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen wird und dessen Amtszeit somit mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 endet. Im Sinne einer Vorsichtsmassnahme wird auch die diesjährige ordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre abgehalten. Über Orascom Development Holding (ODH): Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. ODH hat kürzlich O West lanciert, die neueste Erweiterung ihres Portfolios und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.

Kontakt für Investoren:

Sara El Gawahergy

Head of Investor Relations & Strategic Projects Management

Tel: +202 246 18961

Tel: +41 418 74 17 11

Mob: +41 79 156 78 49

Email: ir@orascomdh.com



Kontakt für Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch

Disclaimer and Cautionary Statement

The information contained in this e-mail, its attachment and in any link to our website indicated herein is not for use within any country or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not authorized to access or use any such information. Certain statements in this e-mail and the attached news release may be forward-looking statements, including, but not limited to, statements that are predications of or indicate future events, trends, plans or objectives. Forward-looking statements include statements regarding our targeted profit improvement, return on equity targets, expense reductions, pricing conditions, dividend policy and underwriting claims improvements. Undue reliance should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual results and Orascom Development Holding's plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements (or from past results). Factors such as (i) general economic conditions and competitive factors, particularly in our key markets; (ii) performance of financial markets; (iii) levels of interest rates and currency exchange rates; and (vii) changes in laws and regulations and in the policies of regulators may have a direct bearing on Orascom Development Holding's results of operations and on whether Orascom Development Holding will achieve its targets. Orascom Development Holding undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events, or circumstances or otherwise. It should further be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily indicative of the full-year results. Persons requiring advice should consult an independent adviser.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung