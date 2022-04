Der DAX dürfte sich der Stabilisierung der Wall Street am Freitag zunächst anschließen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,7 Prozent höher auf 14.175 Punkte. Damit setzt er sich wieder von der 14.000-Punkte-Marke ab, an die er am Mittwoch fast zurückgefallen war.Auf Wochensicht liegt der DAX aktuell 2,5 Prozent im Minus. An der Wall Street schafften der Dow und die Nasdaq-Indizes gestern nach schwachem Start noch den Dreh ins Plus. Laut Stephen ...

