Die britische Einzelhandelskette Frasers Group hat ihre Beteiligung an der Hugo Boss AG erneut erhöht. Wie die Frasers Group plc mitteilte, hält sie nun 1,5 Millionen Stammaktien, was 2,1 Prozent des gesamten Aktienkapitals von Hugo Boss entspricht, sowie 16,3 Millionen Aktien über Finanzinstrumente, entsprechend 23,2 Prozent des Aktienkapitals des MDAX-Konzerns. "Unter Berücksichtigung der Prämie, die Frasers im Rahmen der Verkaufsoptionen erhalten wird, beträgt das maximale Gesamtengagement der Frasers Group im Zusammenhang mit den erworbenen Anteilen an Hugo Boss, wobei die Stammaktien mit dem Schlusskurs vom 7. April 2022 bewertet werden, etwa 715 Millionen Euro", so das Unternehmen. Der Sportmode-Einzelhändler begründete sein Investment bei Hugo Boss mit seinem Glauben in die Marke, die Strategie und das Managementteam. Zuletzt hatte Frasers Anfang März den Zugriff auf 15,70 Prozent an Hugo Boss gemeldet nach zuvor 12,50 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/OMV AG, Zwischenbericht 1Q

09:00 DE/Deutsche Bahn AG und Vodafone Deutschland GmbH,

PK zu "Schnelles Netz für schnelle Züge", Berlin

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Audi AG, Absatzzahlen 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Deutsche Telekom AG 0,64 EUR Zurich Insurance Group Ltd 22,00 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Daten angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.184,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.495,50 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 14.541,00 +0,0% Nikkei-225 26.884,92 -0,0% Schanghai-Composite 3.234,82 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 157,00 +3 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.078,15 -0,5% DAX-Future 14.216,00 +0,3% XDAX 14.199,83 +0,3% MDAX 30.394,56 -0,7% TecDAX 3.278,56 -0,2% EuroStoxx50 3.802,01 -0,6% Stoxx50 3.733,49 -0,1% Dow-Jones 34.583,57 +0,3% S&P-500-Index 4.500,21 +0,4% Nasdaq-Comp. 13.897,30 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 156,97 -30

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Der DAX wird zum Wochenschluss zunächst im Plus erwartet. Nachdem er am Vortag im späten Handel noch ins Minus gerutscht war, wird er am Morgen bei 14.161 Punkten erwartet. Dabei hilft, dass die Wall Street nach Handelsschluss in Europa noch ins Plus drehte. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die höheren Kurse nicht wieder von Investoren dazu genutzt werden, ihr Risiko bei Aktien zu senken - also zu verkaufen. Das Handelsvolumen ist derzeit vergleichsweise dünn, so dass ein kleiner Aktienüberhang schon größere Bewegungen auslösen kann. Insgesamt bleibt das Börsenumfeld mit Ukraine-Krieg und Sanktionen gegen Russland, einer hohen Inflation und deswegen steigenden Zinsen und Lockdowns in China schwierig, heißt es im Handel.

RÜCKBLICK: Leichter - Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag ging es weiter nach unten, wenn auch langsamer. Ukraine-Krieg und falkenhafte US-Notenbank blieben Belastungsfaktoren, nachdem das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung gezeigt hatte, dass die US-Notenbank uneingeschränkt bereit ist, gegen die hohen Inflationsraten vorzugehen. Shell bezifferte die schon avisierten Abschreibungen wegen des Rückzugs aus Russland nun auf 4 bis 5 Milliarden Dollar. Die Aktie gab um gut 2 Prozent nach. Nach Medienberichten, dass Blackstone mit der italienischen Unternehmerfamilie Benetton an einer möglichen Übernahmeofferte für Atlantia arbeitet, ging es für Atlantia um knapp 7 Prozent nach oben. Die Reederei Euronav will mit dem Wettbewerber Frontline fusionieren. Für Euronav ging es um 6,5 Prozent nach oben, Frontline gaben dagegen um 9 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Gerresheimer gewannen nach Geschäftszahlen 5,4 Prozent. Sie übertrafen laut der DZ Bank vor allem beim Umsatz klar die Erwartungen. Das Unternehmen habe in wachsendem Maße von Preisgleitklauseln profitiert, die Belastungen durch höhere Energie- und Rohstoffkosten gemildert hätten, hieß es bei Alsterresearch. Für Klöckner & Co ging es nach vorläufigen Geschäftszahlen um gut 2 Prozent nach oben. Das operative Ergebnis lag höher als die bisherige Zielsetzung, gestützt von höheren Stahlpreisen. Verbio legten um 5,6 Prozent zu, nachdem Hauck & Aufhäuser das Kursziel angehoben hatte. Die Analysten rechnen mit einem weiteren herausragenden Quartal. Nach guten Geschäftszahlen für das erste Quartal erhöhte Einhell (+2,8%) die Prognose für das Gesamtjahr.

XETRA-NACHBÖRSE

Hugo Boss legten um rund 1 Prozent zu. Nach dem Xetra-Handelsende war bekannt geworden, dass die britische Einzelhandelskette Frasers ihre Beteiligung an Hugo Boss erneut erhöht hat auf direkt und über Finanzinstrumente insgesamt 23,2 Prozent des Aktienkapitals. Für KSB ging es um knapp 2 Prozent nach unten. Der Pumpen- und Armaturenhersteller ist Ziel einer "ernsthaften Cyberattacke" geworden, wie er mitteilte. Um über 7 Prozent wurden SMT Scharf nach oben gesetzt. Dank der Auflösung von Rückstellungen im Volumen von 4 Millionen Euro wird bei dem Maschinenbauer das operative Konzernergebnis im ersten Quartal entsprechend höher ausfallen. Synbiotic wurden niedriger gestellt. Der Cannabis-Produzent und -Vertreiber hatte eine nicht zahlungswirksame Wertminderung des Geschäfts- und Firmenwerts von Beteiligungen im Rahmen der Konzernkonsolidierung von etwa 7 bis 8 Millionen Euro angekündigt.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Nach den insbesondere bei Technologieaktien schwachen Vortagen kam es zu einer kleinen Erholung. Marktbeobachter sprachen aber zunächst von kaum mehr als einer Gegenbewegung, zumal sich an den Belastungsfaktoren nichts änderte. Insbesondere bei den Zinsen, wo sich der Aufwärtstrend fortsetzte. Insgesamt bleibe das Börsenumfeld mit Ukraine-Krieg und Sanktionen gegen Russland, zu hoher Inflation und deswegen steigenden Zinsen und Lockdowns in China schwierig, hieß es im Handel. Das Fed-Protokoll habe gezeigt, dass sich die US-Notenbank weiter ihrem Straffungskurs verpflichtet sehe. Das mache Aktien gerade nach deren Erholung im März anfällig, so eine Stimme aus dem Handel. HP schossen um fast 15 Prozent nach oben, nachdem Berkshire Hathaway, die Dachanlagegesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett, einen Anteil von 11,4 Prozent an dem Hersteller von Personalcomputern und Druckern erworben hatte. Levi Strauss (-0,7%) übertraf im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Prognosen des Marktes. Möglicherweise enttäuschte aber der nur bestätigte Ausblick. Einige Analysten hatten zudem ihre Kursziele gesenkt. Überzeugende Geschäftszahlen des Getränkeherstellers Constellation Brands wurden mit einem Plus von 4,6 Prozent honoriert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,46 -2,4 2,48 172,7 5 Jahre 2,69 +0,2 2,69 143,2 7 Jahre 2,72 +3,1 2,69 128,0 10 Jahre 2,65 +5,1 2,60 113,8 30 Jahre 2,67 +3,9 2,63 76,9

Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen legte auf dem erreichten Dreijahreshoch weiter zu auf 2,65 Prozent. Das Fed-Protokoll habe gezeigt, dass sich die US-Notenbank weiter ihrem Straffungskurs verpflichtet sehe, hieß es. Dazu kamen neuerliche falkenhafte Töne: Der Präsident der Fed-Filiale St.Louis, James Bullard, sieht die US-Notenbank klar "hinter der Kurve beim Umgang mit der Inflation". Immerhin sieht er aber keine Rezession heraufziehen. Bullard hatte im März bereits für einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte plädiert. Geworden waren es aber nur 25. Am kurzen Ende sanken die Renditen derweil aber. Die jüngst noch inverse Zinskurve, die in der Vergangenheit oft Vorbote einer Rezession war, war damit zumindest kein Belastungsfaktor mehr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:19 % YTD EUR/USD 1,0858 -0,2% 1,0879 1,0909 -4,5% EUR/JPY 134,58 -0,2% 134,87 135,07 +2,8% EUR/GBP 0,8311 -0,1% 0,8321 0,8326 -1,1% GBP/USD 1,3065 -0,1% 1,3076 1,3102 -3,5% USD/JPY 123,95 -0,0% 123,96 123,82 +7,7% USD/KRW 1.224,75 +0,1% 1.223,40 1.218,20 +3,0% USD/CNY 6,3630 +0,0% 6,3604 6,3600 +0,1% USD/CNH 6,3655 +0,0% 6,3634 6,3638 +0,2% USD/HKD 7,8372 -0,0% 7,8378 7,8372 +0,5% AUD/USD 0,7478 -0,0% 0,7481 0,7490 +3,0% NZD/USD 0,6882 -0,2% 0,6893 0,6905 +0,8% Bitcoin BTC/USD 43.586,41 +0,2% 43.500,30 43.489,35 -5,7%

Der Dollar zeigte sich in engen Grenzen volatil, am Ende des Tages profitierte er aber von den höheren US-Zinsen, der Dollarindex legte um 0,2 Prozent zu. Die Botschaften aus dem Protokoll der Fed-Sitzung von Mitte März seien weitgehend schon eingepreist, hieß es am Devisenmarkt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,66 96,03 -0,4% -0,37 +29,4% Brent/ICE 99,97 100,58 -0,6% -0,61 +33,0%

