München (ots) -- Versicherung deliktunfähiger Kinder kostet im Schnitt sechs Euro mehr- Private Haftpflichtversicherung schützt im Schadenfall vor finanziellem Ruin- YouGov-Umfrage: Jede*r Fünfte hat keine private HaftpflichtversicherungEltern haften nicht für einen Schaden, der von einem deliktunfähigen Kind verursacht wurde. Kinder unter sieben Jahren sind deliktunfähig, im Straßenverkehr gilt das für Kinder unter zehn Jahren. Eltern müssen nur dann für den Schaden aufkommen, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Dies bedeutet, dass Geschädigte - häufig Verwandte oder Bekannte - im Zweifelsfall auf ihren Kosten sitzen bleiben. Sichern Verbraucher*innen deliktunfähige Kinder (https://www.check24.de/haftpflichtversicherung/kinder/) in der Privathaftpflichtversicherung (PHV) ab, dann zahlt diese, auch wenn kein gesetzlicher Haftungsanspruch besteht.Die Absicherung deliktunfähiger Kinder gibt es in der PHV im Schnitt schon für sechs Euro Aufpreis.1) Eine Familie mit zwei Kindern bekommt schon für knapp 40 Euro pro Jahr eine gute Privathaftpflichtversicherung, die diese Absicherung beinhaltet.2)"Erziehungsberechtigte mit kleinen Kindern sollten ihre private Haftpflichtversicherung unbedingt darauf prüfen, ob diese auch deliktunfähige Kinder mitversichert", sagt Lorenz Becker, Managing Director Privathaftpflichtversicherung bei CHECK24. "Der Tarifbaustein ist nicht teuer und schützt im Schadenfall vor Konflikten mit Freunden oder Verwandten."YouGov-Umfrage: Jede*r Fünfte hat keine private HaftpflichtversicherungEine private Haftpflichtversicherung schützt bei einer Unachtsamkeit vor dem finanziellen Ruin. Wer anderen einen Schaden zufügt, haftet dafür in unbegrenzter Höhe mit seinem gesamten Vermögen.Dennoch hat jede*r Fünfte diesen essentiellen Versicherungsschutz nicht. Das ergab eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag von CHECK24. Die Frage "Haben Sie eine private Haftpflichtversicherung?" beantworteten 75,6 Prozent mit "Ja". Fast 20 Prozent antworteten mit "Nein" und knapp fünf Prozent wussten es nicht oder wollten keine Angaben machen.3)Service für Kund*innen: kostenlose Beratung und Vertragsverwaltung im digitalen KundenkontoBei sämtlichen Fragen zur Privathaftpflichtversicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. 1)https://ots.de/Eo3Taw2)Profil Familie: Versicherungsnehmer*in 45 Jahre und Ehepartner*in sowie zwei Kinder (sieben und vier), wohnen zur Miete in 10117 Berlin, min. 20 Millionen Euro Deckungssumme, keine Selbstbeteiligung, mit Forderungsausfalldeckung, Gefälligkeitsschäden, jährliche Zahlweise, deliktunfähige Kinder mitversichert, Schlüsselschäden (fremde private und berufliche Schlüssel)3)Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.145 Personen zwischen dem 28.1. und 31.1.2022 teilnahmen. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. 