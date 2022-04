The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.04.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2022



ISIN Name

XS1734887000 EIB EUR.INV.BK 17/22 MTN

DE000DK8AJT6 DEKABANK DGZ IHS.6323

XS1586341981 JSW STEEL 17/22

XS1394777665 TELEFONICA EM. 16/22 MTN

DE000DZ1JLM6 DZ BANK IS.E.8208 VAR

DE000HLB4N62 LB.HESS.-THR. E0514B/217

XS0690623771 EVN AG 11/22 MTN

DE000DG4UFV3 DZ BANK IS.C152 18/26

FR0013088424 C.F.FINANC.LOC. 16/22 MTN

