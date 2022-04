DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

8 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 7 April 2022 it purchased a total of 430,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 300,000 130,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.252 GBP1.040 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.226 GBP1.030 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.240494 GBP1.034981

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 711,776,823 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

London Stock Exchange

