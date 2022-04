LapWall listautuu Nasdaq First North -kasvumarkkinalle

Helsinki, 8.4.2022 - Kaupankäynti LapWall Oyj:n (kaupankäyntitunnus: LAPWALL) osakkeilla alkaa tänään Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. Yhtiön toimialaluokitus on Teollisuustuotteet ja -palvelut. LapWall on Nasdaqin pohjoismaisten pörssien 25. uusi yhtiö tänä vuonna, ja yhtiön listautuminen on kolmas Helsingin pörssissä vuonna 2022. LapWall on suomalainen puuelementoinnin suunnannäyttäjä. LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tuotantolaitoksessa tapahtuvaan rakentamiseen. Tämä takaa laadukkaampaa rakentamista muun muassa kuivissa olosuhteissa sekä rakennustyömaa työmaa-ajan sekä sen ympäristölleen aiheuttamien häiriöiden radikaalin vähentymisen. Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. Lisätietoja Jarmo Pekkarinen, LapWall Oyj:n toimitusjohtaja, kommentoi: "Olemme äärimmäisen kiitollisia ja innoissamme LapWallin herättämästä mielenkiinnosta, listautumisantimme moninkertaisesta ylimerkinnästä ja yli viidestätuhannesta uudesta osakkeenomistajastamme! Puurakentaminen on ekologista uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, ja sen osuus kaikesta rakentamisesta tulee näkemyksemme mukaan kasvamaan lähivuosina merkittävästi. Listautuminen mahdollistaa meille liiketoimintamme kehittämisen ja investoinnit tuotannon tehokkuuteen ja automatisaatioon sekä CO2-vähennyksiin. Meille on äärimmäisen tärkeää, että pystymme tämänhetkisessä maailmantilanteessa katsomaan eteenpäin ja tukemaan suomalaista omistajuutta, luomaan kasvua ja työpaikkoja Suomeen. Viisituhatta kertaa kiitos ja tervetuloa mukaan puuelementtirakentamaan kanssamme!"" Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman sanoo: "On ilo toivottaa LapWall Nasdaq First North -kasvumarkkinalle ja onnitella yhtiötä lämpimästi hienosti onnistuneen listautumisannin johdosta. On ilahduttavaa, että LapWall on yksi Nasdaqin enemmistöomistaman Puro.earthin hiilidioksidin poisto-oikeuksien tarjoaja. Seuraamme mielenkiinnolla yhtiön taivalta listayhtiönä. " Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Finland -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy. *Päämarkkinat ja Nasdaq First North -markkinapaikat Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikka Nasdaq First North Growth Market on EU:n rahoitusvälineiden markkinoita koskevan direktiivin (EU 2014/65) mukaan rekisteröity pienten ja keskisuurten yhtiöiden kasvumarkkina. Nasdaq First North -kasvumarkkina ei ole EU-säädöksissä määritelty säännelty markkina. Kaupankäynnin kohteeksi otetut yhtiöt noudattavat Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikann sääntöjä säännellyn markkinan sääntöjen sijaan. Sijoitus tällaiseen yhtiöön saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinan yhtiöön sijoittaminen. Nasdaq First North -kasvumarkkinaan kuuluva Premier-segmentti on suunniteltu lisäämään yhtiöiden näkyvyyttä sijoittajien suuntaan ja parantamaan niiden valmiuksia päämarkkinalistaukseen. Premier-segmentti on tarkoitettu yhtiöille, jotka noudattavat Nasdaq First North -kasvumarkkinan sääntöjen mukaisia vaativampia tiedonanto- ja kirjanpitokäytäntöjä. Nasdaq-konserni Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on globaali teknologiayhtiö, joka palvelee pääomamarkkinoita ja muita toimialoja. Nasdaqin laaja data-, analyysi-, ohjelmisto- ja muiden palveluiden tarjooma mahdollistaa asiakkaiden liiketoiminnan tehostamisen ja toteuttamisen yhtiön vision mukaisesti luotettavalla tavalla. Lisätietoa yhtiöstä, teknologiaratkaisuista ja avoimista työpaikoista saatavilla: LinkedIn, Twitter: @Nasdaq, ja www.nasdaq.com. MEDIA CONTACT: Maarit Bystedt (09) 6166 7274 maarit.bystedt@nasdaq.com