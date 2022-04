UBM hat das Geschäftsjahr 2021 besser als ursprünglich erwartet abgeschlossen. Der Umsatz kletterte im Vergleich zu 2020 um 51,8 Prozent auf 278,3 Mio. Euro, die Gesamtleistung liegt bei 471,0 Mio. Euro (vs. 478,6 Mio. Euro in 2020). Unter anderem durch den gewinnbringenden Verkauf von Projekten, die nicht selbst umgesetzt wurden, konnte ein Nettogewinn von 43,7 Mio. Euro (2020: 40,8 Mio. Euro) erzielt werden. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 60,1 Mio. Euro (2020: 62,3 Mio. Euro). Der UBM-Hauptversammlung soll eine Rekord-Dividende pro Aktie von 2,25 Euro vogeschlagen werden (2020: 2,20 Euro). Auch wenn kein Engagement der UBM in den am Krieg beteiligten Ländern besteht, wird es zu gravierenden aber noch nicht klar abschätzbaren Auswirkungen auf Europa und die ...

