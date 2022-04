DGAP-News: MagForce AG / Schlagwort(e): Studie

MagForce AG: MagForce USA, Inc. erhält Genehmigung des Abrechnungscodes der Amerikanischen Ärztevereinigung AMA für die fokale Ablation von Prostatakrebs mit dem NanoTherm Therapiesystem



08.04.2022 / 09:00

MagForce AG: MagForce USA, Inc. erhält Genehmigung des Abrechnungscodes der Amerikanischen Ärztevereinigung AMA für die fokale Ablation von Prostatakrebs mit dem NanoTherm Therapiesystem

CPT-Codes der Kategorie III gewährleisten eine nahtlose Abrechnung und Nachverfolgung für die Kostenträger bereits zum Zeitpunkt der FDA-Zulassung

NanoTherm Therapy CPT-Codes unterstützen MagForces Antrag auf Kostenübernahme durch Medicare für die laufende klinische Studie

In einem nächsten Schritt wird MagForce mit den Kostenträgern zusammenarbeiten, um erste Preise auszuhandeln Berlin, Deutschland und Nevada, USA, 8. April 2022 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein führendes Medizintechnikunternehmen im Bereich der Nanomedizin mit Schwerpunkt Onkologie, gab heute zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc. bekannt, dass das "Current Procedures Terminology (CPT) Editorial Panel" der Amerikanischen Ärztevereinigung AMA (American Medical Association) neue CPT-Codes der Kategorie III für die Ablation von Prostatagewebe durch Magnetfeldinduktion herausgegeben hat. Die vollständige Beschreibung des Verfahrens für die neuen Codes wird am 1. Juli 2022 veröffentlicht. Die Vergütungscodes werden in die Software zur Bearbeitung von Leistungsanträgen aller Kostenträger einprogrammiert und zum 1. Januar 2023 vollständig umgesetzt. "Unser CPT-Code-Antrag für das NanoTherm Therapiesystem war ein erster wichtiger Schritt bei unseren Vorbereitungen für die Kommerzialisierung. Die Genehmigung der neuen Codes durch die AMA ist der Ausgangspunkt für die Sicherung der Kostenerstattung für unser NanoTherm Prostatakrebs-Ablationsverfahren durch die Versicherer. Mit dieser Genehmigung ist garantiert, dass die Abrechnungscodes für das Verfahren zur Verfügung stehen, sobald die FDA die Marktzulassung erteilt, da die Codes bereits in der Software aller Kostenträger einprogrammiert sind", sagte Ben Lipps, CEO der MagForce AG und MagForce USA, Inc. "Dies sind aufregende Zeiten und wir kommen unserem Ziel, Prostatakrebspatienten eine minimal-invasive und hochpräzise Behandlungsmöglichkeit zu bieten, immer näher." CPT-Codes der Kategorie III sind temporäre Codes, die für neue Technologien, Dienstleistungen und Verfahren vergeben werden. Sie werden eingesetzt, um Daten zu sammeln sowie neue Verfahren entweder im Rahmen des FDA-Zulassungsverfahrens oder bei der ersten Markteinführung einer innovativen Technologie zu bewerten, und könnten in dauerhafte Codes umgewandelt werden. Die vergebenen CPT-Codes sind inhaltlich in Ihrer Art verwandt mit denen, die von den relevanten medizinischen Fachgesellschaften bei ähnlichen Behandlungen schon benutzt werden. Diese Codes wurden daher bereits zur Unterstützung des Code-Antrags bei der AMA herangezogen. MagForce wird nun mit den Kostenträgern zusammenarbeiten, um auf der Grundlage solider klinischer Daten und eines soliden Entwicklungsplans erste Preise zu verhandeln. Über MagForce AG und MagForce USA, Inc. Die MagForce AG, gelistet im neuen Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de

Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Kontakt:

MagForce AG, Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin

Barbara von Frankenberg

VP Communications & Investor Relations

T +49-30-308380-77

E bfrankenberg@magforce.com

