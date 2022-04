Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Ernennung von Herrn Samir Dhir zum CEO zum 8. April 2022.Sonata Software, das globale Unternehmen für digitale IT-Dienstleistungen und -Lösungen, gab heute den Wechsel seines CEO im Rahmen der Nachfolgeplanung des Board bekannt. Herr Srikar Reddy wird weiterhin als Managing Director tätig sein und in den nächsten neun bis zwölf Monaten an Samir übergeben.Samir bringt mehr als 25 Jahre Führungs- und Branchenerfahrung mit zu Sonata. Zuletzt war er CEO of Global Markets and Industries bei Virtusa, wo er den Umsatz des Unternehmens von über 1,6 Mrd. US-Dollar verwaltete. Im Rahmen dieser Funktion baute er die digitalen Fähigkeiten in den Branchen BFSI, TMT und Gesundheitswesen aus.Das Board kündigte außerdem an, dass mit der Ernennung von Herrn Srikar Reddy zum Executive Vice Chairman Kontinuität herrschen wird, sobald der oben genannte Übergang abgeschlossen ist. Srikar wird das Führungsteam weiterhin bei wichtigen organisatorischen Initiativen unterstützen.Alle oben genannten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung des Board, der Anteilseigner und anderer erforderlicher Genehmigungen."Wir freuen uns, dass Samir in dieser Wachstumsphase als CEO zu uns stößt", so Srikar Reddy. "Er ist eine bewährte Führungspersönlichkeit für die Skalierung von Unternehmen, und wir sind überzeugt, dass Samir die für die nächste Wachstumsphase von Sonata erforderliche Führung und Vision bieten wird.""Ich freue mich und fühle mich geehrt, in dieser für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner aufregenden Zeit zu Sonata zu stoßen", sagt Samir Dhir. "Sonata ist auf einem guten Weg mit starken Partnerschaften und einer starken Marktdynamik. Ich freue mich darauf, mit den Sonata-Teams auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um die Plattform zu skalieren und dabei die umfassende Expertise und das Wissen unserer Mitarbeiter zu nutzen, um unsere Kunden auf ihrem digitalen Weg zu unterstützen."Informationen zu Sonata Software (https://www.sonata-software.com/)Für weitere Informationen, jedoch nur für Presseanfragen:Nandita VenkateshSonata Software LimitedCIN- L72200MH1994PLC082110A.P.S. Trust Building,Bull Temple Road, N.R. ColonyBangalore 560019, IndienTel.: +91 80 67781999Nandita.v@sonata-software.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpgOriginal-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77246/5192051