"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" begeistert mit der zehnten Folge das Publikum auf ProSieben. Wunderbare 19 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen verfolgen am Donnerstagabend, wie die GNTM-Models die Kleider von Moschino-Designer Jeremy Scott präsentieren.Das Magazin "red." erzielte im Anschluss an GNTM sehr gute 10,3 Prozent Marktanteil in derselben Zielgruppe.In der nächsten Folge GNTM (14. April) posieren die Kandidatinnen als goldene Uhrzeiger am kalifornischen Strand vor der Kamera von Fotograf Brian Bowen Smith.Folge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite http://presse.prosieben.de/GNTM2022 und auf GNTM.de (https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.04.2022 (vorläufig gewichtet)